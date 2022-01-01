Сложные времена – простые решения!

Бесплатная регистрация в топовой команде ОРИФЛЕЙМ всего за 5 минут

Бесплатное обучение и тренинги для новичков
Общение в кругу единомышленников и поддержка онлайн
Бонусы, акции и скидки до 90% только для участников
Бесплатная регистрация в топовой команде ОРИФЛЕЙМ
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Зачем это именно тебе и именно сегодня?

Орифлейм – прекрасная возможность для партнёров экономить на покупке косметики до 90%
Получать дополнительный заработок, когда другие испытывают трудности.
Строить карьеру в международной компании, которая официально отказалась уходить с российского рынка.
Начать собственный бизнес с минимальными вложениями даже по российским меркам.
По данным WFDSA (World Federation of Direct Selling Assotiations), компании, использующие прямые продажи вместо офлайн магазинов, проще переживают кризисные времена, а сама система прямых продаж наиболее популярна и прибыльна именно в бьюти индустрии.
Факт
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Гарантия качества
Ты получаешь продукцию непосредственно от компании
Только для зарегистрированных партнёров
Скидки от 20% до 90%
А также гарантированные подарки и бонусы
Возможность принимать участие в акциях
От объёма проданной продукции тобой и твоей группой
Дополнительный доход от 3% до 22%

Преимущества зарегистрированных партнёров Орифлейм

По данным того же WFDSA, на сегодняшний день в сфере прямых продаж задействовано более 125 миллионов человек по всему миру, а денежный оборот составляет больше 180 миллиардов долларов в год.
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55 лет №1 в мире!
Oriflame –
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Внешней рекламе в прямых продажах отводится второстепенная роль, что позволяет компаниям существенно снизить рекламные расходы, а освободившиеся средства направить на выплаты и бонусы партнёрам.
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Уже больше 6 лет помогаем своим друзьям зарабатывать на партнёрской программе Орифлейм. Наша команда «разбросана» по всей стране, что нисколько не мешает нам общаться и зарабатывать вместе.
Присоединяйся!
По любым вопросам
Звони (Viber): +79080498090
Или пиши: https://t.me/oriflamedreamlife

О команде #DreamLife

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Будь с нами!
действующих партнёров
Больше
Больше
Больше
1000
50
6 лет
городов по всей России
нашей команде!

4 причины стать участником команды DreamLife:

Самое крупное сообщество единомышленников в России
К примеру, закрытая группа в вк уже насчитывает больше 2600 участников. А есть ещё чаты и форумы.
Закрытое комьюнити
В команде нет случайных людей, а значит, исключён негатив, троллинг или буллинг. Все свои, и все заинтересованы в успехе друг друга!
Обучение и помощь
Если ты захочешь присоединиться к команде и получать дополнительный заработок, мы обязательно тебя всему научим, подскажем и расскажем! Больше 1000 партнёров из 50+ городов России с радостью тебе это подтвердят.
Приятное общение
Мы не настаиваем, чтобы каждый участник команды занимался прямыми продажами. Больше 1500 участников даже в вк пришли к нам за общением, и мы этому по-настоящему рады!
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Как попасть в команду?

Всё просто!
Нажимаешь на кнопку «зарегистрироваться» и переходишь на официальный сайт Орифлейм
Заполняешь анкету и получаешь данные для входа в личный кабинет
Становишься зарегистрированным партнёром компании Орифлейм
По твоим контактам мы сами добавляем тебя в чаты команды, где всему учим и помогаем начать!
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Перейти в каталог и пройти регистрацию в команде
Система наказаний в прямых продажах отсутствует в принципе: партнёру не могут объявить выговор за прогул, так как фактически отсутствует рабочий график. Поэтому, такая подработка – наиболее удобный вариант, как для совмещения с основной работой, так и для большинства неработающих пенсионеров и женщин в декрете.
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Ответы на часто задаваемые вопросы:
1. Вы партнёры сети Орифлейм и вы просто хотите на мне заработать
Да, мы все партнёры сети Орифлейм, и мы хотим на тебе заработать. Особенно сильно хотим, чтобы ты сама начала зарабатывать, потому что тогда мы на тебе заработаем ещё больше. И для этого мы тебе поможем, если ты пройдёшь регистрацию именно по нашей реферальной ссылке регистрации.
2. Должна ли я делать регулярные обязательные закупки продукции
Если ты ещё не создала свою сеть, то нет. Если ты уже привлекла несколько человек, то чтобы получать пассивный доход от своей сети, ты должна выполнять необходимый минимум. О том как это сделать наиболее разумно, мы научим на своих семинарах.

3. Если я зарегистрируюсь через другого, я получу скидку больше (лучше)?
Без разницы через кого ты зарегистрируешься, стоимость товара зависит только от размера твоих продаж. Компания Орифлейм их продаёт по одной цене (с 70% скидкой от каталожной стоимости). Пройдя регистрацию, ты сразу получаешь базовую скидку 20% на весь товар. Чтобы получить остальные 50% — надо продавать. Не просто продавать, а строить свою сеть. Эти условия для всех одинаковые. Но, зарегистрировавшись через нас, мы поможем тебе на старте. Мы дадим тебе знания и мотивацию для дальнейшего развития. Наша команда материально заинтересована научить тебя как можно лучше.
4. Могу ли я действовать самостоятельно, после регистрации? Обязательно ли общение с вашей командой?
Общение с нами носит совершенно добровольный характер. Мы с тобой свяжемся один раз, после регистрации, и если ты не захочешь с нами общаться, навязываться мы больше не будем. Но ты в любой момент можешь самостоятельно пойти на контакт с нами (с помощью контактных данных в личном кабинете). Если тебе понадобится какая-либо помощь, мы с удовольствием тебе поможем.
Остались вопросы?
Заполни небольшую форму, и мы свяжемся с тобой в течение 10 минут – это просто, удобно и ни к чему не обязывает.