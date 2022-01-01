Без разницы через кого ты зарегистрируешься, стоимость товара зависит только от размера твоих продаж. Компания Орифлейм их продаёт по одной цене (с 70% скидкой от каталожной стоимости). Пройдя регистрацию, ты сразу получаешь базовую скидку 20% на весь товар. Чтобы получить остальные 50% — надо продавать. Не просто продавать, а строить свою сеть. Эти условия для всех одинаковые. Но, зарегистрировавшись через нас, мы поможем тебе на старте. Мы дадим тебе знания и мотивацию для дальнейшего развития. Наша команда материально заинтересована научить тебя как можно лучше.